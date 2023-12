PSG : la mission impossible du dégraissage

Ils s’appellent Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo et vous ne les avez probablement jamais vu jouer avec leurs clubs respectifs, São Paulo et les Corinthians. Ils vont débarquer au Paris Saint-Germain en janvier, puisque le club parisien a su doubler la concurrence pour boucler deux dossiers chiffrés aux alentours de 20 M€. En contrepartie de ces deux arrivées qui pourraient solutionner les problèmes décelés dans l’effectif de Luis Enrique, deux départs sont espérés par la direction parisienne.

Et eux non plus, vous ne les avez pas vu jouer cette saison. Ou alors quelques pauvres minutes. Pour Hugo Ekitike, c’était lors du premier match de la saison, au Parc des Princes contre Lorient, lorsque l’ensemble de l’effectif n’était pas encore prêt. 9 minutes pour se dégourdir les jambes, et puis plus rien ensuite. Non inclus dans la liste des joueurs sélectionnés pour la Ligue des Champions, puni d’avoir refusé les solutions envisagées pour un départ durant l’été, l’ancien attaquant de Reims traverse la première partie de saison comme un banni.

Qui peut se les offrir ?

Un banni au salaire énorme, 600 000 euros brut par mois, qui refroidit les éventuels courtisans. On pense notamment à l’OL, intéressé par le joueur, mais qui a abandonné l’idée de le récupérer, même en ne payant que 50% de ses émoluments, comme le raconte Le Parisien ce mercredi. Il reste encore des clubs anglais intéressés, mais le PSG semble résigné à ne recevoir que des offres de prêt. Le deuxième joueur que le club francilien espère voir déguerpir est Layvin Kurzawa.

Là encore, le problème du salaire se pose, avec ses 500 000 euros brut mensuels. D’autant plus que la terre d’accueil idéale pour ce genre de revenus, l’Angleterre, n’a pas été marquée par le passage du latéral gauche à Fulham la saison passée. Autre obstacle majeur, Kurzawa est en fin de contrat à l’issue de la saison, et pourrait donc choisir tranquillement son nouveau club en tant que joueur libre. Dès lors, le dégraissage espéré ressemble à une mission impossible pour le PSG.