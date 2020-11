Crise sanitaire : forte baisse de licenciés à la FFF

La nouvelle n'est pas surprenante et il n'y a pas de quoi se réjouir. La crise sanitaire a obligé le gouvernement à stopper net toutes les compétitions amateurs de football lors de la première vague de pandémie, qui a frappé le pays à la fin de l'hiver dernier. Malgré une amélioration de la situation cet été, l'épidémie de covid-19 frappe à nouveau, contraignant le pays à se confiner une seconde fois. Nombre d'activités sont à l'arrêt et le sport amateur n'y échappe toujours pas.

Le site Foot Amateur a recensé quelques données et le nombre de licenciés est en baisse globale de 6,5% à travers le pays. Alors qu'ils étaient 1 915 000 la saison passée, il n'y en a plus que 1 791 498, soit 123 815 personnes en moins, pratiquant.e.s et dirigeant.e.s confondu(e)s. Chez les joueurs et les joueuses, la baisse est même de 7%, la crise frappant principalement le foot d'animation entre les catégories U6 et U11, avec une perte de 18,5% chez les enfants garçons (- 83 333) et de 19,7% chez les jeunes filles (- 7 453).