Benfica veut boucler 2 dossiers à 25 M€

Depuis le retour de Jorge Jesus sur le banc de touche de Benfica, le club lisboète se montre très actif sur le marché. Outre les dossiers Edinson Cavani et Everton Soares, dit Cebolinha (le Brésilien devrait d'ailleurs arriver au Portugal contre 20 M€), les Aguias ciblent deux autres joueurs : Robin Koch (24 ans) et Luca Waldschmidt (24 ans).

Défenseur et attaquant de Fribourg, les deux Allemands sont pistés par les Lusitaniens depuis plusieurs semaines. Et Record indique que Benfica aimerait boucler dès cette semaine ces deux transferts. Cependant, le quotidien précise que les vice-champions de Liga NOS ne veulent pas dépenser plus de 25 M€ au total. Fribourg est prévenu.