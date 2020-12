Liga : Getafe retrouve le goût de la victoire face à Cadix

Pour le compte de la 14e journée de Liga, Getafe se déplaçait sur la pelouse de Cadix, promu dans l’élite espagnole et auteur d’une surprenante entame d’exercice. D’autant qu’en cas de succès ce dimanche, les locaux pouvaient ainsi revenir à hauteur de Grenade et du Barça, respectivement 6e et 5e au classement. Les visiteurs étaient quant à eux dans l’obligation de l’emporter pour ne pas s’enliser dans la zone rouge. Et alors que les deux formations s’observaient et échangeaient tour à tour de longues séquences de passes, le promu finissait par craquer à la demi-heure de jeu. À la suite d’un bon service de Cucu, la frappe lointaine de Cucho faisait mouche (33e, 0-1).

La suite après cette publicité

Un ouf de soulagement pour une formation en grande difficulté dans ce début de championnat. Au retour des vestiaires, les opportunités n'étaient pas nombreuses. Ce qui n'empêchait pas Isaac Carcelen d'être à deux doigts d'égaliser sur un coup-franc qui frôlait le poteau de Yanez. Álvaro Negredo et ses partenaires ne lâchaient rien et abattaient leurs dernières forces dans la bataille, en vain. Getafe doublait même la mise dans les toutes dernières secondes par l'intermédiaire de Nemanja Maksimovic (90+4, 0-2), et s'imposait finalement (0-2). De quoi se donner un peu d'air au classement.