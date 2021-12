Entre Dortmund et le Barça, Karim Adeyemi a fait son choix

D'après les informations de Sky Sport Allemagne, l'attaquant du Red Bull Salzbourg Karim Adeyemi ne devrait pas rejoindre le FC Barcelone l'été prochain et privilégierait la Bundesliga. En effet, l'international allemand (3 sélections, 1 but) serait favorable à un départ au Borussia Dortmund, également intéressé par son profil. Le BVB serait la bonne opportunité pour lui d'être titulaire et ainsi prétendre à une place dans le groupe de la Mannschaft pour l'Euro 2024.

La chaîne de télévision outre-Rhin parle d'une signature viable à «90 ou 95%» entre les Jaune-et-Noir et le joueur de 19 ans, en attendant les discussions avec le club autrichien pour les modalités de transfert. De plus, l'intérêt grandissant du Barça pour l'attaquant de Manchester City Ferran Torres a refroidi la piste catalane pour Adeyemi, sans omettre que l'offre financière de Dortmund serait plus élevée.