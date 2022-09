C4 : Alkmaar et Bâle assurent, La Gantoise cogne Shamrock Rovers

La Ligue Europa Conférence se poursuit avec le lancement de la 2e journée de la phase de groupes. L'occasion pour Bâle d'enregistrer un second succès et de prendre le large en tête du groupe H. Les Suisses sont allés gagner sur le terrain de Zalgiris en Lituanie 1-0. Dans le groupe E, Alkmaar est venu à bout du petit Poucet de la compétition Vaduz 4-1 grâce à des buts tardifs, et confirme sa première victoire de la semaine passée.

Dans les autres rencontres de ce début de soirée, Djugarden s'est offert le scalp de son voisin norvégien Molde 3-2 et occupe la 2e place de la poule F, à égalité de point avec le leader La Gantoise, large vainqueur de Shamrock Rovers 3-0. Enfin, le Slavia Prague et Ballkani ont fait le spectacle pour un score final de 3-2 en faveur des Tchèques, désormais premiers de leur groupe avec Sivasspor, qui lui a battu Cluj 1-0.

Les résultats des matchs de 18h45 :

Groupe E :

AZ Alkmaar 4 - 1 Vaduz : Barasi (19e), Beukema (81e), Sugawara (90e+2), De Wit M (90e+5) ; Goelzer (22e)

Apollon 1 - 3 Dnipro : Pittas (58e) ; Rubchynskyi (11e), Dovbyk (26e, 45e)

Groupe F :

Djugarden 3 -2 Molde : Doumbouya (50e), Banda (58e), Asoro (90e+1) ; Fofana (sp 39e), Breivik (77e)

La Gantoise 3 - 0 Shamrock Rovers : Cuypers (9e), Odjidja-Ofoe (18e, 65e)

Groupe G :

Slavia Prague 3 -2 Ballkani : Frasheri (csc 26e), Olayinka (34e), Masopust (41e) ; Krasniqi (23e), Korenica (29e)

Cluj 0 - 1 Sivasspor : Gradel (sp 28e)

Groupe H :

Pyunik 2 - 0 Slovan Bratislava : Dashyan (35e), Otubanjo (37e)

Zalgiris 0 - 1 Bâle : Zeqiri (62e)