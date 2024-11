Liga : le Celta Vigo accroche le nul face au Betis à Villamarín

Dans cette première rencontre de dimanche pour le compte de la 13e journée de Liga, le Betis Séville est parvenu à sauver le point du match nul au bout du temps additionnel face au Celta Vigo à domicile (2-2). Les Andalous avaient l’occasion de passer devant Osasuna - terrassé par le Real Madrid (4-0), ce samedi - pour s’emparer de la cinquième place au classement, mais n’ont pas su la saisir et se retrouvent donc 6e en attendant le match de l’Athletic Bilbao. Avec ce nul au Benito Villamarín, les Verdiblancos enchaînent malgré tout un septième match consécutif sans défaite.

Dans une rencontre où les Sevillans ont vu les visiteurs ouvrir le score assez tôt dans le match, par l’intermédiaire de Javi Rodriguez sur une superbe reprise de volée (13e). Les hommes de Manuel Pellegrini sont parvenus à revenir dans la partie grâce à un nouveau but de Vitor Roque (40e), parfaitement servi au milieu de la surface. Alors que les joueurs du Celta Vigo pensaient avoir fait le plus dur, un peu contre le cours de jeu, grâce à un but offert par Willot Swedberg à son compère d’attaque Anastasios Douvikas, qui n’a plus qu’à la pousser au fond (82e). Marc Bartra est finalement venu sauver son équipe dans les arrêts de jeu sur un but de la tête après un centre de Giovanni Lo Celso (90+5e) Grâce à ce nul, les Andalous conservent donc leur 6e place et laissent leurs adversaires du jour à trois points derrière.