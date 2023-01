Qui est Arijon Ibrahimovic, le nouveau phénomène du Bayern Munich ?

La suite après cette publicité

Quand on voit son nom de famille, on se dit qu’Arijon Ibrahimovic a tout d’un grand. Pourtant, le Germano-Kosovar n’a aucun lien de parenté avec le grand Zlatan Ibrahimovic, international suédois et d’origines bosnienne et croate. Le natif de Nuremberg - en décembre 2005 - est d’abord passé par les centres de formation de Greuther Fürth et du FC Nürnberg avant de rejoindre le Bayern Munich, où il s’illustre dans les équipes de jeunes depuis 2018. S’il est un milieu offensif de formation, le joueur de 17 ans est polyvalent et peut également évoluer dans les couloirs et même à la pointe de l’attaque. Un profil flexible qui, associé à son talent, en fait un joyau à polir pour la formation bavaroise, qui l’a vu ouvrir son compteur buts en professionnel lors d’un amical face au RB Salzbourg vendredi soir.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football allemand. Arijon Ibrahimovic a déjà impressionné l’entraîneur de l’équipe première Julian Nagelsmann. « Nous avons une très bonne impression, avait expliqué le coach de 35 ans, qui l’avait laissé s’entraîner avec le groupe professionnel, à l’été 2021 avant de poursuivre. C’est un très bon joueur offensif, qui a ses qualités dans les un contre un , qui sait bien dribbler. » Une précocité qui semble en impressionner plus d’un du côté du Bayern, qui veut tout faire pour le verrouiller et décourager les potentiels prétendants. La presse allemande a d’ailleurs annoncé que la direction munichoise lui avait fait signer son premier contrat professionnel (jusqu’en 2025) à la fin de l’année civile 2023, mais qui ne sera effectif qu’à sa majorité.

Si son talent n’est pas encore connu du grand public, ses compétences sur le rectangle vert ne sont plus un mystère pour le responsable de l’équipe réserve, Holger Seitz, qui loue notamment son imprévisibilité balle au pied : « il possède une très bonne compréhension du jeu. Dans le jeu collectif, il lui suffit souvent d’un contact pour déposer le ballon ou le passer. Sa rapidité d’action exceptionnelle l’aide également dans ce sens. Il apporte beaucoup de dynamisme dans les duels, a également une bonne finition et tire de bons standards ». Reste encore un point à améliorer pour l’international allemand U18 : savoir se replier et se placer comme il faut à la perte du ballon, ajoutait le coach du Bayern II.

Malgré son potentiel, l’attaquant de 17 ans, déjà auteur de 9 buts en 10 matches de championnat avec les U19 et impliqué sur 5 buts en Youth League, semble garder la tête sur les épaules, mais reste conscient de la grande carrière qu’il pourrait embrasser, et pourquoi pas égaler son homonyme suédois : « plus tard, j’aimerais aussi devenir footballeur professionnel, mais ce n’est pas pour tout de suite. D’ici là, je veux bien jouer avec l’équipe et marquer beaucoup de buts », avait déclaré le principal intéressé il y un an et demi, avant de s’offrir une petite punchline sur Zlatan : « je joue aussi en attaque et je marque quelques buts. Mais il est déjà un peu meilleur que moi ». Le genre de phrase qu’on aurait pu imaginer sortir de la bouche d’Ibracadabra, dont l’insolence n’est plus à prouver…