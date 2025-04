Borussia Dortmund : une star veut claquer la porte cet été

En première partie de saison, il s’était affirmé comme l’un des joueurs les plus en forme de Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Virevoltant en 2024, Jamie Gittens a eu plus de mal sur la deuxième partie de cuvée. Auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 42 matches, l’ailier anglais aurait sûrement pu faire plus mais cela a suffi pour que les observateurs d’autres clubs l’observent avec insistance. Suivi par de nombreuses écuries européennes, le joueur de 20 ans a pris une mesure radicale.

En effet, selon la presse allemande, Gittens aurait indiqué à sa direction sa volonté de quitter le BVB cet été. Estimé à 100 millions d’euros par sa direction cet hiver, l’Anglais pourrait partir pour beaucoup moins cher, selon les informations de Sky Germany. Pour la suite de sa carrière, de nombreux courtisans se bousculent au portillon pour enrôler l’ancien de Manchester City. Ainsi, des clubs de Premier League et le Bayern Munich seraient à ses trousses selon les indiscrétions d’outre-Rhin.