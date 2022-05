OL : Peter Bosz, en colère, assure que la saison est ratée

Battu par Metz ce samedi (3-2), l'OL a dit adieu à l'Europe après un match clairement raté. Présent en conférence de presse, Peter Bosz s'est montré remonté après cette défaite face à la lanterne rouge de Ligue 1. «Tu ne peux pas gagner 3-0 à Marseille de manière méritée et ne pas gagner aujourd'hui. Et c'était mérité aussi. Bien sûr, on a eu beaucoup le ballon. Bien sûr que la deuxième période était meilleure, on a eu des occasions. Mais en première, comment peux-tu commencer un match aussi important comme ça ? Je ne peux pas l'expliquer».

Avant d'assurer que l'ensemble de la saison de l'Olympique Lyonnais était ratée après cette nouvelle déconvenue. «Il n'y pas d'excuse aujourd'hui. Absolument pas. Aucune excuse. Il fallait gagner ce match-là. Honnêtement, avec tout le respect qu'on leur doit, on n'a pas joué contre la meilleure équipe de Ligue 1. Mais quand tu les vois se battre, gagner les duels... nous on ne l'a pas fait. La saison est-elle déjà un échec ? Oui, pour moi oui !», a lâché le Néerlandais.