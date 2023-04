Real Madrid - Celta de Vigo : les compositions sont là

Le Real Madrid reçoit le Celta de Vigo pour le compte de la 30e journée de Liga afin de conforter sa deuxième place. A domicile, les Merengues se présentent en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Eduardo Camavinga, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Nacho Fernandez. Aurélien Tchouaméni est placé en sentinelle auprès de Federico Valverde et Dani Ceballos. Seul en pointe, Karim Benzema est épaulé par Marco Asensio et Vinicius Jr.

De leur côté, les Galiciens misent sur un 4-4-2 avec Ivan Villar comme dernier rempart. Devant lui, Kevin Vazquez, Unai Nunez, Renato Tapia et Javi Galan composent la défense. Le double pivot est assuré par Gabri Veiga et Fran Beltran alors qu’Augusto Solari et Lucas de la Torre prennent les couloirs. Devant, Haris Seferovic et Iago Aspas sont associés en attaque.

Début de rencontre timide entre le Real et le Celta !

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Nacho, Militao, Rüdiger, Camavinga - Valverde, Tchouaméni, Ceballos - Asensio, Benzema, Vinicius

Celta de Vigo : Villar - Vazquez, Tapia, Nunez, Galan - Cervi, Veiga, Beltran, De la Torre - Seferovic, Aspas