Arsenal-Bournemouth : les compositions officielles

A l’occasion de la 26e journée de Premier League, Arsenal accueille Bournemouth à partir de 16 heures (un match à suivre en direct sur FM). Victorieux d’Everton en milieu de semaine (4-0), les Gunners, leaders de PL avec 60 points, restent sur trois succès d’affilée et veulent prolonger leur bonne série face aux Cherries, 19es du championnat et dans la zone rouge avec seulement 21 points au compteur.

Pour cette rencontre, Arteta doit toujours composer sans Gabriel Jesus et Elneny. L’entraîneur des Gunners effectue trois changements par rapport à l’équipe victorieuse d’Everton mercredi. Tomiyasu remplace White à droite de la défense. Au milieu, Partey fait son retour et Fabio Vieira est titulaire, cela pousse Jorginho et Xhaka sur le banc. Devant, Martinelli sera soutenu par Saka et Trossard. Côté Bournemouth, Gary O’Neil reste fidèle à son 5-4-1 avec notamment la présence de l’ancien lorientais Ouattara sur le côté droit du milieu. Rothwell et Semenyo retrouvent une place de titulaire dans l’entrejeu alors que Solanke sera seul en pointe.

Les compositions officielles :

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Partey, Vieira – Saka, Martinelli, Trossard.

Bournemouth : Neto - Smith, Mepham, Senesi, Stephens, Zemura - Ouattara, Billing, Rothwell, Semenyo - Solanke