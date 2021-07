L'ultimatum de Jordan Henderson à Liverpool après l'intérêt du PSG, Gareth Bale veut plumer le Real Madrid jusqu'au bout

La suite après cette publicité

Henderson fixe un ultimatum à Liverpool

L'intérêt du Paris Saint-Germain aurait-il fait tourner la tête de Jordan Henderson ? Si l'on en croit les tabloïds anglais ce mardi matin, la réponse semble plutôt oui. En pleines négociations avec son club de Liverpool pour une prolongation de contrat, celles-ci seraient dans l'impasse à en croire le Daily Mirror du jour. Les Reds ne seraient pas très chaud à l'idée de donner ce que l'international anglais souhaite en termes de salaire. Alors, Henderson a fixé un ultimatum pour cet été. Ou les deux parties arrivent à un accord rapidement, ou il n'hésitera pas à demander à plier bagage. Surtout que, comme on le rappelait précédemment, le PSG serait intéressé. Un feuilleton de plus sur ce mercato.

Bale veut continuer de plumer le Real

De retour d'un prêt d'une saison à Tottenham, Gareth Bale continue de donner des mots de tête au Real Madrid. À un an de la fin de son contrat, le Gallois doit trouver une solution, pour lui et le Real, afin de jouer la saison prochaine. Car comme le rappelle Sport ce matin, les Madrilènes ne comptent pas sur lui cette année et la meilleure solution serait un départ cet été. Problème, comme le mentionne As ce mardi, Bale aurait exclu un départ en MLS où plusieurs clubs s'intéressaient à lui. Il voudrait continuer de toucher son gros salaire qui plombe les finances madrilènes. Une situation qui agace les Merengues qui pourraient même envisager de payer la dernière année de contrat de Bale. Pour enfin se débarrasser de lui.

Les grandes ambitions d'Osimhen

Auteur d'une première saison honorable avec le Napoli (10 buts et 3 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues), Victor Osimhen veut faire beaucoup mieux lors de ce 2e exercice avec les Napolitains. Et comme le rapporte le Corriere dello Sport ce matin, l'attaquant nigérian ne cache pas ses grosses ambitions. Il veut tout simplement le titre de meilleur buteur de Serie A cette saison ainsi que le Soulier d'Or européen. Rien que ça. «Un Osimhen sans limites», écrit le média italien. Bon sous les ordres de Gennaro Gattuso l'an passé, Osimhen réussira-t-il avec Luciano Spalletti cette saison ? Réponse dans les prochains mois.