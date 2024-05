Le Real Madrid recale encore Emmanuel Macron

Kylian Mbappé est décidément un joueur qui fait tout le temps parler, et parfois malgré lui. Après les nombreuses rumeurs, les nombreux débats sur son avenir et son arrivée au Real Madrid, place désormais aux débats sur sa participation ou non aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Depuis plusieurs années, la star française a exprimé son envie de participer à cette compétition unique en son genre. Mais au fil des mois, il avait semblé de moins en moins catégorique sur son envie de disputer les JO et avait ainsi expliqué que la décision finale reviendrait à son employeur à ce moment-là (donc finalement le Real Madrid).

L’institution espagnole n’a laissé aucun suspens sur ce sujet puisqu’elle avait déjà été catégorique il y a quelques semaines : elle ne libérera aucun joueur pour disputer les Jeux Olympiques et elle l’avait fait savoir à la FFF par une lettre. La compétition n’étant pas une date FIFA, les clubs peuvent refuser de laisser partir leurs joueurs sans risquer aucune sanction. Un énorme coup dur sportivement pour Thierry Henry qui doit donc composer sa liste avec toutes ses contraintes et sans Kylian Mbappé. Du moins pour l’instant, car le président de la République Emmanuel Macron force depuis plusieurs semaines pour faire changer d’avis le club merengue.

Le Real Madrid ne fera aucun traitement de faveur

Forcément, la présence de Kylian Mbappé aux JO de Paris dépasse le cadre sportif puisqu’il représente bien plus. Et après avoir multiplié les sorties publiques pour expliquer qu’il espérait bien voir KM7 cet été, Emmanuel Macron a profité d’un diner organisé pour les 120 ans de la FIFA à Paris ce mardi soir pour discuter avec Florentino Perez. Le président du Real Madrid était à la même table qu’Emmanuel Macron et Thierry Henry et ce sujet a été évoqué. Et alors que les premiers échos de cette discussion privée laissaient entendre que «les portes ne sont pas fermées», le Real Madrid a déjà calmé la chose et refroidit les ardeurs.

En effet, dans la nuit, les sources internes du club ont tenu à démentir ces rumeurs naissantes. Selon les informations d’El Partezo sur la Cadena COPE, les sources au sein du club madrilène sont convaincues que Kylian Mbappé ne disputera pas les JO avec la France. Il sera bien attendu en août pour prendre part à la pré-saison du Real Madrid avec Carlo Ancelotti. Surtout que les Merengues vont réaliser une tournée cet été et que cela sera bien plus vendeur avec Kylian Mbappé. En interne, le Real Madrid a fait comprendre qu’il n’y aura aucune exception pour l’actuel attaquant du PSG et qu’il ne sera pas traité «comme quelqu’un de spécial.» Le message est donc passé. Le Real Madrid ne compte pas changer d’avis et ne veut pas laisser l’idée d’un traitement de faveur s’échapper.