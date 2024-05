L’Atlético de Madrid a recalé Arda Güler pour un prix cadeau

Depuis quelques semaines, le jeune Turc Arda Güler (19 ans) montre aux supporters du Real Madrid l’étendue de son talent. Le jeune ailier, après une phase d’adaptation tronquée par les blessures, enchaîne les belles performances et les buts (6 buts en 10 matchs joués en Liga). Mais l’ancien joueur du Fenerbahçe aurait pu faire les beaux jours du club ennemi, l’Atlético de Madrid. D’après les informations de la Cadena Ser, les Colchoneros auraient pu enrôler le Turc en 2022, soit un an avant sa signature au Real. Et pour une poignée de millions d’euros seulement.

Le joueur aurait en effet coûté seulement 5 millions d’euros aux Colchoneros. Les bonnes relations entre le club madrilène et le club stambouliote auraient favorisé les négociations qui n’ont pas abouti. La direction sportive d’Andrea Berta n’aurait pas approuvé le profil du jeune ailier. À l’intersaison, l’Atlético de Madrid va devoir recomposer son attaque et de nombreux transferts se préparent.