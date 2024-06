Le Real Madrid a trouvé un nouveau gardien

Ça bouge chez les gardiens du Real Madrid. Andriy Lunin semble de plus en plus proche d’un départ de la capitale espagnole. Depuis sa désillusion en Ligue des Champions, suite au choix de Carlo Ancelotti de titulariser Thibaut Courtois à sa place, ses plans à Madrid ont changé. Le club madrilène ne serait, lui non plus, pas opposé à un départ du portier ukrainien, dont le contrat se termine l’année prochaine. Les Madrilènes doivent désormais lui trouver un remplaçant, et un nom se dégage déjà…

Le profil de Joan García, gardien de 23 ans de l’Espanyol, intéresse les champions en titre, d’après AS. Le gardien, jouant actuellement les play-offs pour accéder à la Liga l’année prochaine, rêve de jouer dans l’élite espagnole avec son club formateur. Le dossier est cependant compliqué pour la Casa Blanca. En effet, Joan García a une clause libératoire élevée, à hauteur de 20 millions d’euros, et cette dernière risque d’augmenter si l’Espanyol monte en Liga. Le portier de l’Espanyol intéresserait également des clubs de Premier League.