Real Madrid : gros retournement de situation dans le dossier Andriy Lunin

Une fois n’est pas coutume, le Real Madrid devrait jouer les premiers rôles à l’occasion du mercato estival. Après avoir officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé, pressentie depuis plusieurs mois, le 3 juin dernier, le club de la capitale espagnole espère désormais avancer sur d’autres dossiers. Outre les cas épineux Alphonso Davies et Ferland Mendy qui donnent du fil à retordre aux dirigeants madrilènes, ces derniers espèrent aussi régler la situation d’Andriy Lunin dont l’avenir demeure toujours flou.

De retour après un prêt fructueux au Real Oviedo, pensionnaire de deuxième division espagnole, le portier ukrainien s’est révélé au plus haut niveau alors qu’il était pressenti à l’origine pour évoluer dans l’ombre de Thibault Courtois, voire même de son remplaçant Kepa Arrizabalaga. Néanmoins, c’est en profitant des malheurs du premier cité, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche durant la préparation estivale, et des performances plus que mitigées du second que l’ancien joueur du Zorya Louhansk a fait son trou dans l’effectif merengue. Performant en Liga (21 matchs dont 10 clean-sheets), le gardien de 25 ans est loin d’être étranger au très bon parcours des siens en Ligue des Champions, fraîchement auréolés d’un 15e sacre dans la compétition reine.

Andriy Lunin en froid avec Carlo Ancelotti ?

Pour avoir assuré l’intérim de Thibault Courtois avec brio, le natif de Krasnohrad s’est vu offrir la possibilité d’étendre son bail avec le Real Madrid. Mais alors qu’une prolongation de contrat portant jusqu’en 2029 était à l’étude, Andriy Lunin n’est pas sûr de rester dans la capitale espagnole et se questionne sur son avenir. Selon la Cadena COPE, le principal intéressé pourrait même ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière en raison de sa relation jugée «froide» avec son entraîneur, Carlo Ancelotti.

En somme, il estime ne pas avoir la confiance du technicien italien qui lui a préféré Thibaut Courtois lors de la finale de C1 remportée contre le Borussia Dortmund alors que le Diable Rouge comptait jusqu’ici seulement quatre apparitions à son actif depuis la fin de sa convalescence. En ce sens, le média ibère avance qu’Andriy Lunin est à l’écoute d’éventuelles offres, lui qui jouit d’une belle cote de popularité au sortir d’un exercice plein avec la Maison Blanche. Si la presse espagnole a récemment fait état d’un intérêt de l’Atlético de Madrid pour le portier de 25 ans, il s’avère qu’Arsenal serait également sur les rangs pour l’Ukrainien. Lié au Real Madrid jusqu’en 2025, Andriy Lunin devrait prendre une décision sur son avenir à l’issue de l’Euro 2024 qu’il disputera avec sa sélection en Allemagne.