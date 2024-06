Real Madrid : ça se gâte entre Thibaut Courtois et Andriy Lunin !

Samedi soir, à Wembley, le Real Madrid était en fête après avoir remporté la 15e Ligue des Champions de son histoire. Pourtant, la soirée n’a pas forcément été idyllique pour tous les Merengues. À commencer par Andriy Lunin. À 25 ans, le portier ukrainien a profité des gros pépins physiques du Belge Thibaut Courtois pour disputer cette saison 2023/2024 dans la peau d’un titulaire. Et en C1, le numéro 13 merengue a plus que tenu son rang. Décisif à de nombreuses occasions, Lunin a pourtant vécu une énorme désillusion : il n’a pas disputé la finale de Wembley.

La suite après cette publicité

Officiellement, l’Ukrainien a été écarté du groupe madrilène avant le match en raison d’une grippe. Une « bonne » nouvelle qui a évité à Carlo Ancelotti de devoir trancher entre Lunin et un Courtois remis sur pied depuis quelques matches. Mais en coulisses, Relevo révèle que l’Ukrainien l’a en travers de la gorge. Le média espagnol explique, par exemple, qu’au coup de sifflet final, les gardiens remplaçants du Real (Kepa, Fran) sont allés féliciter Courtois. Pas Lunin. Le grand déçu du soir aurait même tout fait pour éviter de croiser le Belge. Et ce n’est pas tout.

À lire

PSG : Daniel Riolo s’en prend violemment à Nasser Al-Khelaïfi

L’Atlético aimerait profiter du spleen de Lunin

Relevo assure que Lunin est resté froid même au moment des célébrations dans la ville de Madrid. De quoi remettre en cause la prolongation de son contrat jusqu’en 2029 ? La question mérite d’être posée. Après avoir réalisé une grosse saison en tant que titulaire dans un club comme le Real Madrid, Lunin ne voudra peut-être plus se contenter d’un rôle de doublure. Ce qui est sûr, c’est que ses prestations ont fait monter en flèche sa cote sur le marché. D’ailleurs, le média assure qu’un grand rival de la Casa Blanca se tiendrait prêt à sauter sur l’occasion : l’Atlético de Madrid !

La suite après cette publicité

Les Colchoneros auraient fait de l’Ukrainien une de leurs priorités en cas de départ de Jan Oblak. De plus, l’Atlético a l’avantage de jouer la Ligue des Champions et d’offrir la possibilité à Lunin et à sa famille de rester dans leur environnement madrilène. Sauf que le Real risque de ne pas vouloir entendre parler d’un départ de l’Ukrainien. Outre le fait de laisser filer un de ses joueurs chez un rival, la Casa Blanca serait alors obligée de se mettre en quête d’une nouvelle doublure (Kepa va retourner à Chelsea).