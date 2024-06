Le Real Madrid face au gros problème Ferland Mendy

Vainqueur de la Ligue des Champions pour la quinzième fois de son histoire, le Real Madrid a encore une fois écrasé la concurrence. Une saison XXL pour les Merengues à laquelle Ferland Mendy n’est pas étranger. Le latéral gauche français qui était annoncé partant l’été dernier avec le spectre de l’Arabie saoudite est finalement resté. En concurrence avec Fran Garcia, le natif de Meulan-en-Yvelines a finalement pris le dessus sur l’ancien du Rayo Vallecano au cours de la saison. 37 apparitions pour 1 but et une importance cruciale dans le dispositif de Carlo Ancelotti ont permis son retour en grâce.

Rappelé en équipe de France et convoqué pour l’Euro 2024, l’ancien Lyonnais est revenu à son meilleur niveau au meilleur des moments et provoque quelques remous dans la planification sportive du Real Madrid. Attiré par Alphonso Davies, le club madrilène entend profiter de la situation contractuelle du Canadien avec le Bayern Munich puisqu’il est en fin de contrat dans un an. Cela permettrait de l’attirer soit cet été soit librement à l’été 2025. Pour autant, la situation évolue avec la forme de Ferland Mendy et rend tout cela plus flou.

Le Real Madrid s’est mis dans la difficulté

Désormais âgé de 29 ans, Ferland Mendy arrive à un an de la fin de son contrat avec le Real Madrid. Une situation surprenante puisque le Real Madrid n’a pas l’habitude de laisser ses joueurs de moins de trente ans dans ce genre de situation contractuelle et négocie en général avec les joueurs à deux ans de la fin de son contrat. Cette fois, le Real Madrid a pris le risque d’être en situation de faiblesse dans ce dossier en voulant le faire partir l’an dernier. Cela devient concret avec un Ferland Mendy de retour à un bon niveau et Alphonso Davies qui discute toujours pour prolonger avec le Bayern Munich, le club allemand ne voulant pas le voir filer.

Comme le rapporte As, Ferland Mendy est attentif à cette situation et attend de voir ce que compte faire le club madrilène de lui. Selon la position des Merengues, le destin de Ferland Mendy pourrait prendre différentes tournures entre une continuité avec les Merengues ou un départ loin de la Casa Blanca. Le joueur français a néanmoins l’avantage d’avoir du pouvoir dans cette décision puisque sa situation contractuelle lui permet d’avoir des cartes dans sa main.