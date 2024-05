Real Madrid : Toni Kroos désigne son successeur

Ce mardi, Toni Kroos (34 ans) a surpris tout le monde en annonçant qu’il allait prendre sa retraite à l’issue de la saison. Le milieu de terrain allemand risque de laisser un grand vide dans l’entrejeu madrilène. Pour autant le principal intéressé est loin d’être inquiet. Alors que Jude Bellingham lui avait rendu hommage, le milieu allemand s’est fendu d’un message sympathique pour son jeune coéquipier.

La suite après cette publicité

Sur son compte Instagram, il a adoubé le jeune milieu anglais de 20 ans : «merci mon ami. Plus d’années ensemble auraient été injustes. J’ai apprécié chaque minute depuis que tu nous as rejoints ! Tu es plus que prêt à prendre le contrôle ! À 20 ans…»