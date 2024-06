Hongrie - Suisse : les compositions officielles

Nous sommes désormais pleinement lancés dans cet Euro 2024, la Hongrie et la Suisse s’affrontent à Cologne à partir de 15h. Après le large succès de l’Allemagne hier face à l’Ecosse (5-1), les deux autres équipes du Groupe A vont tenter de rejoindre la Mannschaft en tête de cette poule. Si la Nati semble favorite de part son expérience, les Hongrois arrivent tout de même avec de l’ambition, emmenés par leur leader technique Dominik Szoboszlai. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Marco Rossi opte pour son classique 3-4-2-1. Gulasci dans le but avec une charnière à trois Lang-Orban-Szalai, Fiola et Kerkez en pistons. Dans l’entrejeu, Nagy et Schafer sont associés. Enfin en attaque, Sallai et Szoboszlai épaulent Varga. Du côté de la Nati, Murat Yakin part sur un 3-4-3. Sommer dans la cage avec la défense classique Schar-Akanji-Rodriguez, Widmer et Ndoye sur les côtés. Au milieu, la paire Freuler-Xhaka est privilégiée et devant on retrouve Aebischer ainsi que Vargas autour de Duah.

Les compositions

Hongrie : Gulacsi - Lang, Orban, Szalai - Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez - Sallai, Szoboszlai © - Varga

Suisse : Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka ©, Ndoye - Aebischer, Duah, Vargas