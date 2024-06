Croatie : Luka Modric se méfie de Lamine Yamal

L’Euro est enfin lancé. Alors que l’Allemagne s’est largement imposée face à l’Écosse devant les supporters de l’Allianz Arena. La Croatie fait son entrée en lice ce samedi face à l’Espagne. Dans la poule de la mort en compagnie de la Roja, de l’Italie et de l’Albanie, les Vatreni n’auront qu’une petite marge de manœuvre pour se qualifier pour la suite de l’aventure. Mais voilà, les hommes de Zlatko Dalic pourront compter sur l’inaltérable Luka Modrić. Interrogé sur plusieurs thématiques, le milieu du Real Madrid a affirmé qu’il craignait l’Espagne mais surtout Lamine Yamal.

Alors que 22 ans les séparent, le respect est présent entre les deux hommes et le Ballon d’Or 2018 a eu des propos très élogieux envers son rival du FC Barcelone : «quand j’entends ça, je me sens bien vieux. Les années importent peu. Ce qui compte, c’est ce que tu démontres sur le terrain. Cette saison, Lamine Yamal a réussi des choses incroyables et tout le monde le considère comme le grand danger de l’Espagne. Il a un potentiel énorme, nous l’avons tous vu, et une grande carrière devant lui.»