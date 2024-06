Bonne nouvelle pour le PSG dans le dossier João Neves

Le PSG avance ses pions sur le marché des transferts. 24 heures après l’annonce officielle de sa première recrue, le gardien russe Matvey Safonov (25 ans), le champion de France en titre avance sur des dossiers moins avancés. Il y a quelques jours, on apprenait que Luis Enrique et Luis Campos avaient fait de João Neves (1m74, 66 kg) leur priorité au milieu de terrain. L’entraîneur et la direction sportive estiment qu’il y a des manques à combler dans ce secteur de jeu où Vitinha, Zaïre-Emery et Fabian Ruiz sont apparus incontournables sur la seconde partie de saison.

Les remplaçants naturels que sont Manuel Ugarte, Carlos Soler ou encore Lee Kang-in ont semblé plus en retrait, quand Cher Ndour a carrément été prêté au mercato d’hiver. Même le jeune Senny Mayulu a pu tirer son épingle du jeu en fin de saison en étant parfois aligné dans l’entrejeu, comme face à Lorient ou Metz. João Neves a beau être très jeune lui aussi (19 ans, 2 ans de plus que Mayulu), il est d’un tout autre calibre. Après de premières apparitions la saison dernière, il est devenu indéboulonnable lors de cet exercice, au point d’être appelé pour disputer l’Euro.

Le PSG a de nombreux atouts

Utilisé à 55 reprises par Roger Schmidt cette saison (3 buts, 2 passes décisives), celui qui figure également parmi les 100 nommés au Golden Boy 2024 est déjà considéré comme un très grand espoir du football mondial à son poste. Qu’on ne s’y trompe pas, le PSG est loin d’être seul dans ce dossier. Manchester United, en plein contexte de restructuration de l’effectif, adore son profil et dispose de gros moyens à disposition. Pour l’attirer, il faudra mettre le paquet. La clause libératoire de son contrat (2028) est fixée à 120 M€. Un montant accessible pour MU, comme pour le PSG.

La bataille s’annonce rude mais les Franciliens sont de plus en plus optimistes dans ce dossier. A Bola estime même dans ses colonnes qu’ils «gagnent du terrain». Le PSG n’a pas encore formulé de proposition officielle mais Benfica estime qu’une offre va leur parvenir très rapidement dans le but de devancer la concurrence incarnée par les Red Devils. Les contacts avec Luis Campos, les bonnes relations entre les directions et la présence de nombreux Lusitaniens dans l’effectif (Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Danilo) sont autant d’atouts. Les Águias aimeraient conserver João Neves une saison de plus mais la dernière proposition salariale n’a pas satisfait le jeune milieu. Il sait qu’il peut gagner bien plus ailleurs.