Mercato PSG : la recrue prioritaire de Luis Enrique est connue

Le Paris Saint-Germain s’active fortement en coulisses pour son mercato estival. Contrairement à l’an dernier où le club de la capitale avait démarré sa campagne de recrutement sans connaître le nom de son nouvel entraîneur. Cette année, Luis Enrique est bel et bien là et il compte avoir son mot à dire pour ce mercato estival 2024. Ça tombe bien, l’Espagnol s’entend plutôt bien avec l’homme qui lui sert de directeur sportif, Luis Campos.

Aujourd’hui, nous vous avons d’ailleurs révélé que les Rouge et Bleu souhaitaient renforcer leur défense avec l’axial du Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba. Le PSG a rencontré l’agent du joueur et le clan Tapsoba ne serait pas contre l’idée d’une arrivée en Ligue 1, même si le club allemand ne voudra pas voir tous ses héros partir en masse cet été. Outre la défense, le milieu de terrain est également un secteur de jeu que les Rouge et Bleu veulent étoffer. Derrière les intouchables Vitinha et Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz conserve du crédit, mais derrière lui, c’est plus compliqué pour Manuel Ugarte, Cher Ndour ou Carlos Soler.

Le PSG scrute encore au Portugal

Fan déclaré de Vitinha, Luis Enrique va-t-il renforcer son entrejeu avec un autre milieu de poche ? Selon RMC Sport, la priorité de l’Espagnol se nomme João Neves (1,74, 66 kg). Âgé de 19 ans, le natif de Tavira est la nouvelle pépite formée par Benfica. Devenu titulaire au sein de l’équipe entraînée par Roger Schmidt cette saison (3 buts, 2 passes décisives en 55 matches), Neves a été convoqué pour disputer l’Euro 2024 avec la Seleção das Quinas. Le jeune Lusitanien figure également parmi les 100 nommés au Golden Boy 2024. Déjà annoncé dans le viseur parisien, Neves est aussi très courtisé par Manchester United.

L’affaire ne sera donc pas simple pour les Parisiens. Outre la concurrence des Red Devils, le tarif réclamé par les Aguias est également très élevé. Les Lisboètes veulent tout simplement 100 M€ au minimum pour son jeune talent dont le contrat s’achève en 2028. Pour espérer faire baisser la note, Paris compte sur ses bonnes relations avec le SLB (achat de Gonçalo Ramos, prêts de Julian Draxler et de Juan Bernat) et surtout sur celles entre Luis Campos et l’influent Jorge Mendes. Affaire à suivre.