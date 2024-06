Golden Boy 2024 : les 100 joueurs nommés sont connus

Kylian Mbappé en 2017, Erling Haaland en 2020 ou encore Jude Bellingham en 2023, le trophée du Golden Boy fait souvent la part belle aux futurs meilleurs joueurs de la planète. Lancée en 2003 par le média italien Tuttosport, cette récompense revient pour l’édition 2023 avec de jolis noms en tête d’affiche. Ainsi, on retrouve Lamine Yamal du FC Barcelone parmi les favoris ou bien son coéquipier Pau Cubarsi.

Du côté de Manchester United, Kobbie Mainoo sera un candidat redoutable tout comme son coéquipier Alejandro Garnacho. Joao Neves de Benfica, Savio de Girona ou encore Aleksandar Pavlovic du Bayern Munich auront clairement un coup à jouer pour essayer de gagner ce trophée. Du côté des tricolores, les meilleures chances se nomment Leny Yoro de Lille et Warren Zaïre-Emery du Paris Saint-Germain.

La France et la Ligue 1 bien représentées

D’ailleurs, les Français sont les plus présents dans ce classement avec 11 joueurs. Ainsi, outre les deux joueurs évoqués plus haut, on retrouve Mathys Tel du Bayern Munich, Désiré Doué et Jeanuël Belocian de Rennes, Guillaume Restes et Christian Mawissa de Toulouse, Kassoum Ouattara de Monaco, Wilson Odobert de Burnley, Lucas Mincarelli de Montpellier et Mohamed-Ali Cho de Nice.

La Ligue 1 est par la même occasion fortement représentée avec 16 des 100 joueurs nommés. Outre les Français qui sont 7 à venir de Ligue 1, il y a aussi les trois Strasbourgeois Habib Diarra, Ângelo Gabriel et Andrey Santos, le Lyonnais Malick Fofana, le Messin Lamine Camara, le Monégasque Eliesse Ben Seghir et le Lensois Abdukodir Khusanov.

