Le PSG accélère aussi sur Edmond Tapsoba !

Il a 25 ans et a contribué à faire du Bayer Leverkusen un champion d’Allemagne invaincu. Seule défaite de la saison, celle face à l’Atalanta Bergame en finale de la Ligue Europa, où Edmond Tapsoba a échoué à contrôler l’intenable Ademola Lookman. Hormis ce couac qui n’entache en rien le statut de saison légendaire pour le club allemand, Tapsoba a donc vécu un exercice 2023-2024 exceptionnel, à l’image de ses coéquipiers. Et forcément, cela attire l’oeil.

Il était déjà suivi par les écuries anglaises, et nous vous avions relaté l’intérêt de Manchester United à son encontre. Chelsea avait également coché son nom. Grand (1m90), doté d’un bon jeu de tête et d’une bonne relance, il a le profil pour s’épanouir en Premier League. Conscient de ce danger, les dirigeants du Bayer l’avaient prolongé en septembre dernier, jusqu’en 2028. Et la presse allemande avait relaté qu’ils y avaient glissé la plus haute clause libératoire de Bundesliga, à hauteur de 100 M€. Selon nos informations, elle s’élèverait plutôt à 80 M€.

Le PSG a rencontré l’agent du joueur

Cela ne dérange pas le Paris Saint-Germain, qui est selon nos informations intéressé par Tapsoba. Mieux, une rencontre a même déjà eu lieu avec l’agent du joueur, qui n’est clairement pas contre un transfert au PSG. Le Bayer Leverkusen va logiquement se faire attaquer sur plusieurs joueurs après sa fabuleuse saison, quand bien même son entraîneur Xabi Alonso a décidé de poursuivre l’aventure, malgré les intérêts de Liverpool et du Bayern Munich.

De son côté, le PSG cherche des alternatives à ce qu’il possède déjà en défense (où un ou plusieurs départs sont attendus), ou à des pistes devenues compliquées (Leny Yoro, qui privilégie à l’heure actuelle un possible départ au Real Madrid). Reste à savoir si le PSG va casser sa tirelire pour le recrutement à ce poste. Avec un contrat jusqu’en 2028 et une solide clause libératoire, Edmond Tapsoba n’est pas une opportunité de marché, seulement un excellent défenseur.