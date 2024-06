Auxerre va s’offrir une pépite ivoirienne

De retour dans l’élite du football français, l’AJ Auxerre s’active en ce début de mercato estival pour façonner l’effectif le plus compétitif, et ainsi tenter de sécuriser sa place en Ligue 1 la saison prochaine. Dans cette optique, et selon nos dernières informations, le club bourguignon est sur le point d’accueillir une pépite ivoirienne. Son nom ? Lasso Coulibaly.

Prêté à Nordsjaelland par le Randers FC lors du dernier exercice, le jeune milieu de terrain de 21 ans ne va pas s’éterniser au Danemark. D’après nos indiscrétions, un accord entre les deux formations estimé à 2M€ à d’ores et déjà été trouvé et le joueur s’est de son côté entendu avec l’AJA. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues, le polyvalent droitier d’1m86 posera ses valises à Auxerre dans les prochains jours.