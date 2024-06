EdF : quand Marcus Thuram chambre Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse à deux jours de l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro 2024 face à l’Autriche, Marcus Thuram a déclenché un fou rire parmi l’assistance lorsqu’un journaliste, avant de poser sa question, l’a appelé Kylian par erreur. «Kylian ? Vous m’avez appelé Kylian ?», a alors demandé l’attaquant de l’Inter Milan avant de chambrer, avec le sourire, le nouveau joueur du Real Madrid.

«Je suis plus beau quand même. Je ne ressemble pas à une Tortue Ninja». Après cette scène cocasse, le buteur de 26 ans a finalement repris son sérieux, adressant des propos élogieux à l’égard de son cadet. «Vous connaissez Kylian, il aime bien tout commenter. Il commentait ma carrière dès le plus jeune âge. Il m’avait annoncé une fin en numéro 9. Il avait raison, cela prouve sa connaissance sur le football». Et de conclure : «depuis la finale de la Coupe du monde 2022, j’ai dit que j’arrêtais de douter sur Kylian, c’est le meilleur joueur du monde !» L’intéressé appréciera…

