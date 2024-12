Le Havre : crise de résultats, colère des supporters… ça se complique sérieusement !

Rien ne va plus au Havre ! Dimanche, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, les Ciel et Marine ont vécu une nouvelle déconvenue. Devant 17 071 spectateurs, soit la plus faible affluence du Stade Océane depuis la remontée du club dans l’élite du football français, les Hacmens ont subi la loi du Racing Club de Strasbourg (0-3). Malgré une entame de match encourageante avec une première situation pour Steve Ngoura, le HAC a finalement sombré en quatre petites minutes (28e, 32e) avant de concéder un nouveau but au bout du temps réglementaire (90e). Un nouveau revers laissant les Normands à une inquiétante dix-septième place avec seulement 12 unités.

10 défaites lors des 12 derniers matches…

Trop fragile défensivement, trahi par des erreurs individuelles et trop peu inspiré aux abords de la surface adverse (pire attaque du championnat avec 11 buts marqués depuis le début de la saison), le club doyen confirme ainsi ses difficultés en cet exercice 2024-2025. Avec 4 victoires et 11 défaites en 15 journées, l’écurie normande pointe, aujourd’hui, dans les profondeurs du classement malgré 3 longueurs d’avance sur le MHSC, bon dernier. Une situation sportive préoccupante, bien que finalement assez compréhensible au regard de la marge de manœuvre financière des Ciel et Marine. Pour autant, le bilan comptable des pensionnaires du Stade Océane ne rassure pas et une certaine impatience commence à pointer le bout de son nez.

Une colère que les supporters havrais n’ont pas manqué de manifester, ce dimanche, lors de la nouvelle claque reçue face au RCSA. Après la bronca entendue à la pause, les joueurs remplacés ont eux été raccompagnés par des huées alors que Didier Digard s’est lui fait siffler par une partie de l’enceinte havraise. Pire encore, des «olé» ont accompagné les passes des Strasbourgeois en fin de rencontre, avant que le troisième but alsacien ne soit applaudi par les pensionnaires du stade Océane. Avant cela, le kop - vidé d’une partie de ses protagonistes - avait également exprimé sa rage. «Tout est foutu, tout est foutu» ; «mouille ton maillot ou casse-toi» ou encore «Digard démission», descendaient notamment des travées.

Les supporters enragent

«C’est très difficile, car les joueurs ont sûrement produit ce qu’ils ont fait de mieux à domicile. Le score est très large et on n’arrivera jamais à l’expliquer si on ne regarde que les stats», confiait Digard, dépité, après la rencontre. Pourtant, le constat est sans appel et les chiffres parlent d’eux-mêmes. À noter, à ce titre, que le HAC vient de concéder sa cinquième défaite à domicile par au moins trois buts d’écart. De quoi provoquer l’ire des supporters. Ces dernières semaines, plusieurs d’entre eux n’avaient déjà pas hésité à afficher leur frustration, en sifflant le nom du successeur de Luka Elsner sur le banc normand. Depuis, un «#DigardOut» a également vu le jour sur X. Interrogé sur son avenir et une possible démission, l’ancien coach de l’OGC Nice gardait, de son côté, un discours globalement optimiste, appelant à l’union sacrée en ces temps difficiles.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Strasbourg 17 15 -2 4 5 6 25 27 17 Le Havre 12 15 -18 4 0 11 11 29

«Cette question ne m’a pas traversé l’esprit. Je ne sens pas des joueurs qui ont lâché. Après, je préfère que ça soit moi qui prenne qu’eux. Ils ont pris aussi ? Oui et c’est dommage. Les supporters ont été durs avec nous. Si c’est leur manière de calmer leur frustration, on fera avec. Mais le but, c’est l’unité et ne pas se tirer dessus les uns les autres». Des propos similaires à ceux tenus par André Ayew : «je comprends que les supporters, la ville, les dirigeants, tout le monde soit un peu fâché. Il nous faut des points. Mais on est encore dedans. On veut tous que le HAC soit encore en L1 à la fin, et je suis persuadé qu’on y sera». Une unité également perceptible dans les intentions de la direction havraise.

Didier Digard pas menacé

Selon nos dernières informations et malgré la crise actuelle de résultats, Didier Digard n’est absolument pas en danger. Pleinement soutenu par son board - qui mise sur la continuité dans cette lutte pour le maintien - le Français de 38 ans n’est pas remis en question et «ne bougera pas quoi qu’il arrive». Une confiance bienvenue alors que Le Havre tentera de relever la tête, samedi prochain à Saint-Brieuc, lors des 32es de finale de la Coupe de France. Après cela, les Ciel et Marine se rendront à Marseille (5 janvier) avant d’accueillir le RC Lens (12 janvier) et de se déplacer à Reims (19 janvier). Un programme copieux, mais d’ores et déjà décisif pour la survie du club de la cité portuaire.