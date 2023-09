Sergio Ramos veut se faire pardonner à Séville

Quasiment 20 ans après son départ du club, Sergio Ramos fait son grand retour à Séville, là où il a été formé avant de créer sa légende dans la capitale espagnole, au Real Madrid. Le défenseur central de 37 ans, libre de tout contrat cet été, a mis du temps avant de trouver un nouveau point de chute malgré sa saison plus que correcte au Paris Saint-Germain. Mais l’ex-Parisien évoluera bel et bien en Andalousie cette année, même si son arrivée fait jaser chez les supporters sévillans.

Lors de sa conférence de presse de présentation, sous ses nouvelles couleurs, Sergio Ramos a exprimé sa volonté de se faire pardonner. «J’ai reconnu et présenté mes excuses à une partie des supporters de Séville qui a été blessé pour des gestes erronés, la jeunesse fait faire des erreurs. J’espère qu’ils sauront me pardonner. Maintenant, nous venons tous défendre ce badge. Nous sommes tous dans le même bateau», raconte le défenseur expérimenté. Pour rappel, en 2017, lors d’une confrontation entre Séville et le Real Madrid, Sergio Ramos avait célébré copieusement son but tout en provocant les supporters andalous, qu’ils le sifflaient en retour. Depuis, l’Espagnol n’est plus vraiment le bienvenu au club et devra être irréprochable pour se faire pardonner pour de bon.