Grenade - Real Madrid : les compositions officielles

Leader de la Liga, le Real Madrid peut reprendre 4 points d'avance sur le FC Barcelone ce soir. Pour cela, les Merengues n'ont pas le droit à l'erreur et il faudra gagner contre Grenade (10e). A domicile, les Andalous se présentent dans un 4-2-3-1 avec Rui Silva dans les buts. Le portier portugais est devancé par Victor Diaz, Domingos Duarte, German Sanchez et Fede Vico. Ramon Azeez et Yangel Herrera assurent le double pivot. Seul en pointe, Darwin Machis est soutenu par Dimitri Foulquier, Carlos Fernandez et Gil Dias.

De son côté, le Real Madrid opte pour un 4-4-2 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Le Belge peut compter sur Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Aligné au cœur du jeu, Casemiro est accompagné par Luka Modric, Federico Valverde et Toni Kroos. Enfin, la ligne offensive est constituée d'Isco et de Karim Benzema.

Les compositions :

Grenade : Silva - Diaz, Duarte, Sanchez, Vico - Azeez, Herrera - Foulquier, Fernandez, Dias - Machis

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Modric, Casemiro, Kroos - Benzema, Isco