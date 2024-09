Vidéo : le bijou de Riccardo Calafiori contre Manchester City

Riccardo Calafiori n’oubliera pas sa première titularisation sous le maillot d’Arsenal. Aligné d’entrée par Mikel Arteta ce dimanche lors du choc à haute altitude contre Manchester City, l’international italien a d’abord peiné à contenir Savinho, qui lui aura tout fait sur le premier d’Haaland.

Mais il a finalement su se racheter par un superbe but treize minutes plus tard, pour égaliser (1-1). Trouvé par Martinelli à l’entrée de la surface, l’ex-joueur de Bologne a déclenché une superbe frappe en première intention, laissant Ederson impuissant. Pour un premier but, difficile de faire mieux.