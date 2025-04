Fernando Morientes hospitalisé après une embolie pulmonaire

L’ancien attaquant du Real Madrid, Fernando Morientes, a récemment été hospitalisé en urgence pendant cinq jours après avoir souffert d’une embolie pulmonaire. C’est au micro de la Cadena Cope que le triple vainqueur de la Ligue des champions a raconté son inquiétante mésaventure, survenue après de nombreux déplacements en avion : « sur le chemin du retour de Huelva à Madrid, j’ai eu très mal à la poitrine, une douleur lancinante sous le sternum, j’ai pensé que c’était quelque chose de gastrique et je n’ai pas voulu aller à l’hôpital. Cette nuit-là, déjà incapable de dormir depuis 3 heures, je me suis rendu à l’hôpital à 5 heures et mes enzymes cardiaques se sont révélées très élevées. Ils ont eu peur », a-t-il expliqué.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de la Maison blanche, de Valence ou encore de l’OM, a été victime d’un caillot sanguin formé au niveau du genou et remonté jusqu’aux poumons, une conséquence du « syndrome du hublot », favorisé par l’immobilité et la déshydratation durant les vols. « Il est important que les gens qui voyagent beaucoup soient conscients de ces dangers. Je recommande de prendre de meilleures décisions que les miennes », a-t-il averti. Morientes a depuis quitté l’hôpital, remis sur pied mais encore marqué par l’épisode.