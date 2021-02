AC Milan - Inter Milan : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un derby pour le titre. Voilà ce qui attend l'AC Milan (2e), cet après-midi (15h) avec la réception de l'Inter (1er). Une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà bouillante avec notamment des retrouvailles très attendues entre Zlatan Ibrahimović et Romelu Lukaku, après leur altercation le mois dernier en coupe d'Italie. Mais surtout un match où l'enjeu sportif est plus que jamais présent, alors que les deux équipes ne sont séparées que par un petit point au classement.

Pour ce 174e derby de l’histoire en Serie A, Stefano Pioli devrait, selon la Gazzetta dello Sport, aligner un 4-2-3-1 à la pointe duquel Zlatan Ibrahimović tentera de faire sauter le verrou interiste. De son côté, Antonio Conte pourrait faire confiance à son 3-5-2 habituel où le duo Lukaku-Lautaro Martínez n'en finit plus d'affoler les compteurs, en attaque.