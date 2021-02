AC Milan-Inter : Zlatan Ibrahimovic vs Romelu Lukaku, un duel de géants sous tension

La suite après cette publicité

Milan place forte de la Serie A. Cette saison, les écuries de la cité lombarde dominent le championnat italien puisque l'Inter pointe en tête du classement avec 50 unités au compteur. Les Nerazzurri devancent seulement d'une petite longueur l'AC Milan (49 points), très longtemps sur la première place du podium durant cet exercice 2020-21. Ce dimanche, les deux formations milanaises vont se retrouver pour un derby aux multiples enjeux. Le premier : la place de leader du Calcio.

Mais ce n'est pas tout puisque la suprématie locale sera également en jeu tout comme le fait de creuser l'écart avec les poursuivants dont la Juventus. Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de ce derby un véritable choc. Et cerise sur le gâteau puisqu'il y aura aussi un match dans le match à suivre. Celui-ci opposera Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 1m95) à Romelu Lukaku (27 ans, 1m90). Le 26 janvier dernier, les deux stars se sont croisées lors des quarts de finale de la Coupe d'Italie. Et plus que la victoire 2 à 1 de l'Inter, c'est l'altercation ente les deux hommes qui a fait jaser.

Une vive altercation fin janvier

Juste avant la mi-temps, Ibra et Lukaku se sont provoqués et ont échangé des insultes avant de terminer front contre front. La Gazzetta dello Sport avait alors expliqué que le Suédois avait attaqué le Belge en lui disant : « appelle ta mère et allez faire vos rites vaudou de merde, crétin. » Cela faisait référence au fait que Lukaku ait refusé une prolongation de contrat en 2017 à Everton sur les conseils de sa mère qui avait suivi ce qu'elle avait vu lors d'un rite vaudou. La réaction du joueur de l'Inter avait été immédiate et violente.

« Tu veux parler de ma mère ? Pourquoi ? Va te faire foutre toi et ta mère. Parlons d’elle, c’est une p… ». De là, les deux hommes ont terminé tête contre tête avant d'être séparés. Ensuite, Ibra en avait remis une couche en lui disant « Je t’attends après ». Lukaku, très énervé, avait cherché à le retrouver dans les couloirs de San Siro durant la pause. L'incident n'en était pas resté là puisque suite au match, la presse italienne avait pointé du doigt les deux protagonistes qui ont donné une mauvaise image du foot. Ibrahimovic, lui, a été accusé de racisme.

Deux joueurs à la lutte au classement des buteurs de Serie A

Mais il a vite mis un terme à cette polémique : « dans le monde de Zlatan, il n’y a pas de place pour le racisme. Nous sommes tous de la même race, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des joueurs, certains meilleurs que d’autres ». Un peu moins d'un mois après cet épisode, Ibra et Lukaku vont se retrouver dimanche lors de la 23ème journée de Serie A. Forcément, ils seront observés de près après leurs récentes tensions. Mais pas seulement puisqu'il y aura un duel à distance entre deux des meilleurs buteurs actuels du championnat.

Avantage pour le moment au coin noir et bleu puisque Lukaku est co-leader au classement des buteurs avec Cristiano Ronaldo. Il en est à 16 buts (1593 minutes). Ibra n'est pas loin avec 14 buts. Mais le géant scandinave a beaucoup moins joué (971 minutes), lui qui a été blessé. Ce week-end, le Suédois représenté par Mino Raiola et le Belge, qui ne collabore plus avec cet agent, pourraient aussi se départager puisque lors des deux confrontations entre l'Inter et l'AC Milan cette saison, ils ont chacun marqué deux buts. De quoi donner encore plus de piment à ce derby de Milan. En espérant cette fois-ci que les deux stars offrent un spectacle à la hauteur de leur talent.