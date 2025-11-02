Un nouveau cador européen se penche sur Marc Guéhi

L’Inter prépare un important chantier défensif pour l’été prochain. Le club milanais doit anticiper le vieillissement et les fins de contrat de plusieurs cadres : Stefan de Vrij (33 ans) et Francesco Acerbi (37 ans) sont liés au club jusqu’en 2026, tandis que Matteo Darmian, qui fêtera ses 36 ans en décembre, pourra négocier librement dès janvier. Malgré la montée en puissance de Yann Aurel Bisseck, l’Inter souhaite renforcer sa défense dès le prochain mercato, afin d’assurer la transition et d’apporter du sang neuf à sa ligne arrière.

Selon La Gazzetta dello Sport, la priorité des dirigeants nerazzurri est le défenseur central de Crystal Palace Marc Guéhi. En fin de contrat en juin prochain, l’Anglais de 25 ans a toute l’Europe à ses pieds, en commençant par le FC Barcelone et le Bayern Munich, ainsi que plusieurs clubs de Premier League comme Liverpool, passé tout près de le recruter l’été dernier, et Manchester City. L’Inter aimerait le recruter libre, mais la concurrence s’annonce féroce. Le club envisagerait donc de tenter un transfert anticipé dès janvier, éventuellement en incluant Bisseck dans l’opération, même si, pour l’heure, cette option reste hypothétique.