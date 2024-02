EdF, Ligue des Nations : Didier Deschamps s’attendait à un groupe relevé

Ce jeudi se déroulait le tirage au sort de la phase de poules pour l’UEFA Nations League édition 2024/2025. Placée dans le chapeau 3 de la Ligue A, l’équipe de France a hérité d’un groupe attrayant dans lequel figure l’Italie, la Belgique ainsi qu’Israël. Présent pour l’occasion à Paris, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps n’a pas tardé à s’exprimer sur le sujet, lui qui s’attendait à des adversaires relevés.

«On s’y attendait, ça remplace ce que l’on connaissait avant des matchs amicaux. Ce sera un groupe solide qui laisse présager six rencontres de haut niveau pour l’automne. On a eu le bonheur de gagner cette compétition. La dernière édition a été plus difficile mais elle nous a servis beaucoup pour préparer la Coupe du monde à Doha. Là, elle va sortir d’un été chargé. Donc ça change un peu dans les habitudes. Mais on va repartir avec beaucoup d’ambitions. Déjà, il y a la préparation de l’Euro 2024 donc toute mon énergie et celle de mon staff est focalisée sur les échéances de mars et le championnat d’Europe en Allemagne», a-t-il déclaré pour L’Equipe.