Ligue des Nations 2024-2025 : le tirage au sort complet de la phase de poules !

Organisé à Paris, ce jeudi, le congrès de l’UEFA ne manquait pas d’enjeux. Si la Super League, au cœur d’un énorme débat sur la planète football, et l’avenir d’Aleksander Ceferin à la tête de l’instance étaient notamment discutés par les différents dirigeants présents, ce sommet parisien était également l’occasion d’effectuer le tirage au sort de la prochaine Ligue des nations. Qui succèdera au Portugal, à la France et à l’Espagne au palmarès de cette compétition récente ? Sacrés en 2021 mais décevants lors de l’édition 2022-2023, les Bleus de Didier Deschamps (douzièmes pour leur dernière participation) n’étaient pas têtes de série et pouvaient donc tomber sur du très lourd.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le chapeau 1 de la Ligue A était constitué des quatre participants du dernier Final Four avec le tenant du titre espagnol, le finaliste croate, l’Italie ou encore les Pays-Bas. Au sein du chapeau 2, on retrouvait le Portugal de Cristiano Ronaldo, la Belgique, le Danemark et la Hongrie, portée par sa star Dominik Szoboszlai. Si la France ne pouvait pas tomber contre la Suisse, l’Allemagne et la Pologne (les trois autres nations du chapeau 3), les coéquipiers de Kylian Mbappé affronteront, malgré tout, de très grosses sélections.

À lire

Portugal, Betis : William Carvalho accusé d’agression sexuelle

La France hérite de la Belgique et de l’Italie !

Présents dans le groupe A2, les Bleus croiseront ainsi la route de la Belgique et de l’Italie avant de défier Israël. Tenante du titre, l’Espagne sera, quant à elle, opposée au Danemark, à la Suisse et à la Serbie dans la poule A4. Le groupe A3 est lui composé des Pays-Bas, de la Hongrie, de l’Allemagne, pays hôte du prochain Euro, et de la Bosnie-Herzégovine. Enfin, le Portugal de CR7 affrontera la Croatie, finaliste de la dernière édition, la Pologne et l’Ecosse.

La suite après cette publicité

En plus de la Ligue A, ce rendez-vous permettait également de déterminer les groupes des trois autres divisions (Ligues B, C et D). À noter que les 54 associations membres de l’UEFA participant à la phase de ligues ont été divisées en quatre ligues en fonction de leurs résultats dans l’UEFA Nations Ligue 2022/2023. Les équipes ont, par la suite, été réparties en chapeaux, toujours en fonction de leur classement dans l’UEFA Nations Ligue 2022/23. Retrouvez, ci-dessous, l’ensemble du tirage au sort de la phase de poules.

Le tirage au sort complet de la phase de poules

Ligue A

Groupe A1 : Croatie, Portugal, Pologne, Ecosse

Groupe A2 : Italie, Belgique, France, Israël

Groupe A3 : Pays-Bas, Hongrie, Allemagne, Bosnie-Herzégovine

La suite après cette publicité

Groupe A4 : Espagne, Danemark, Suisse, Serbie

Ligue B

Groupe B1 : Tchéquie, Ukraine, Albanie, Géorgie

Groupe B2 : Angleterre, Finlande, République d’Irlande, Grèce

Groupe B3 : Autriche, Norvège, Slovénie, Kazakhstan

Groupe B4 : Pays de Galles, Islande, Monténégro, Turquie

Ligue C

Groupe C1 : Suède, Azerbaïdjan, Slovaquie, Estonie

Groupe C2 : Roumanie, Kosovo, Chypre, Lituanie/Gibraltar

Groupe C3 : Luxembourg, Bulgarie, Irlande du Nord, Belarus

Groupe C4 : Arménie, Iles Féroé, Macédoine du Nord, Lettonie

Ligue D

Groupe D1 : Lituanie/Gibraltar, Saint-Marin, Liechtenstein

Groupe D2 : Moldavie, Malte, Andorre

Le calendrier complet de la Ligue des nations :

- Phases de groupes : du 5 septembre au 19 novembre 2024

- Quarts de finale : 20 et 23 mars 2025

- Demi-finales : 4 et 5 juin 2025

- Finale : 8 juin 2025

- Barrages Ligue A-B et B-C : 20 et 23 mars 2025

- Barrages Ligue C-D : 26 et 31 mars 2025

Les chapeaux du tirage

Ligue A

Chapeau 1 : Espagne, Croatie, Italie, Pays-Bas

Chapeau 2 : Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie

Chapeau 3 : Suisse, Allemagne, Pologne, France

Chapeau 4 : Israël, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Ecosse

La suite après cette publicité

Ligue B

Chapeau 1 : Autriche, Tchéquie, Angleterre, Pays de Galles

Chapeau 2 : Finlande, Ukraine, Islande, Norvège

Chapeau 3 : Slovénie, République d’Irlande, Albanie, Monténégro

Chapeau 4 : Géorgie, Grèce, Turquie, Kazakhstan

Ligue C

Chapeau 1 : Roumanie, Suède, Arménie, Luxembourg

Chapeau 2 : Azerbaïdjan, Kosovo, Bulgarie, Iles Féroé

Chapeau 3 : Macédoine du Nord, Slovaquie, Irlande du Nord, Chypre

Chapeau 4 : Belarus, Lituanie/Gibraltar*, Estonie, Lettonie

Ligue D

Chapeau 1 : Lituanie/Gibraltar (ces équipes s’affrontent en barrage de promotion/relégation 2022/23 en mars 2024), Moldavie

Chapeau 2 : Malte, Andorre, Saint-Marin, Liechtenstein