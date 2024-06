Euro 2024 : la Croatie prend la porte

La bande de Luka Modric était dans l’attente. Les Croates devaient ainsi espérer des résultats favorables dans le reste des groupes pour espérer obtenir une qualification en tant que meilleur troisième. Mais c’est raté.

La suite après cette publicité

Effectivement, suite aux résultats du soir, les Croates, avec deux points, n’ont plus aucune option d’être parmi les meilleures équipes classées troisièmes. La Hongrie, la Slovénie, les Pays-Bas et la Slovaquie ont déjà plus de points, alors qu’il reste encore des rencontres à jouer dans le groupe E et le groupe F.