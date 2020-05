Rayan Aït Nouri prolonge à Angers

Révélation de cette saison 2019/20 en Ligue 1 avec 17 matches disputés (2 passes décisives), Angers fait un joli coup en prolongeant un joueur suivi par de nombreuses formations à travers l'Europe. En effet, le SCO vient d'officialiser la prolongation de contrat de Rayan Aït Nouri (18 ans), jusqu'en 2023. Formé au club, le latéral gauche s'inscrit dans la durée chez les Noirs & Blancs.

«Angers SCO est très heureux d’officialiser la prolongation de Rayan Aït Nouri. Le latéral gauche formé au club, est désormais lié jusqu’en 2023 aux Noir & Blanc ! Il n’avait que 16 ans, 8 mois et 8 jours lors de la signature de son premier contrat professionnel le 14 février 2018, et déjà, cela annonçait que le SCO voyait en Rayan une belle promesse pour l’avenir. Six mois plus tard, il faisait sa toute première apparition en Ligue 1, lors de la 3ème journée de la saison 18/19, en suppléant Pierrick Capelle sur la pelouse du Parc des Princes, rappelle le 11e du dernier championnat dans son communiqué. Considéré comme l’un des meilleurs espoirs de sa génération à son poste, Rayan Aït Nouri a choisi de s’engager pour deux saisons supplémentaires avec les Noir & Blanc, soit jusqu’en 2023 ! »