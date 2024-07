Euro 2024 : Diogo Costa, le nouvel épouvantail des Bleus qui rebat les cartes du mercato du FC Porto

Depuis le début de l’Euro, c’est le même constat après chaque match. L’attaque des Bleus est en berne. Handicapé par son masque, Kylian Mbappé ne parvient pas à régler la mire. Antoine Griezmann est lui baladé d’un poste à l’autre et manque de réalisme dans le dernier geste. Jusque-là, l’équipe de France s’en est sortie malgré cette inefficacité. Mais pour ce quart de finale, c’est un tout autre morceau qui se présente avec le Portugal de Cristiano Ronaldo, et de son ange gardien : Diogo Costa. Depuis lundi soir et la qualification en quart de finale aux tirs au but face à la Slovénie (0-0, 3-0 t.a.b.), la Seleção s’est trouvé un nouveau héros.

Le portier s’est payé le luxe de repousser les trois tentatives adverses, après avoir sauvé les siens en remportant son duel face à Benjamin Šeško à la 115e minute. Cette performance rare est bien sûr inédite à l’Euro et elle tombe mal à plus d’un titre pour les hommes de Didier Deschamps. Non seulement le gardien portugais est en très grande forme après avoir fait le plein de confiance, et il sera en plus très difficile à battre en cas de séance de tirs au but, un exercice dans lequel nos Tricolores ont beaucoup de mal depuis des années. À 24 ans et à l’instar d’un Mike Maignan, le rempart est un spécialiste. Il est déjà à 12 penaltys arrêtés dans sa carrière.

L’attaque des Bleus face à un mur

Les Bleus sont prévenus, ils n’auront pas une grande marge de manœuvre. «Ce n’est pas une coïncidence, bien sûr que non. C’est à voir avec sa posture, ses nerfs d’acier qui font que celui qui va tirer le penalty ressent encore plus cette responsabilité. Diogo a cette capacité à faire douter le tireur, on l’a vu avec la Slovénie» explique dans A Bola celui qui a été son entraineur à Porto, Diamantino Figueiredo. Pour lui, son ancien protégé est déjà prêt à franchir le pas pour filer dans un club grand club. Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Dragões, le gardien aux 26 sélections dispose d’une clause libératoire de 75 M€.

«Si l’un des grands clubs du monde a besoin d’un gardien régulier… Cela ne me dérangerait pas de payer 60 ou 75 millions d’euros, assure Figueiredo. Il a 24 ans et lorsqu’il s’agit de jouer avec ses pieds, rares sont ceux qui lui ressemblent. Il y a Neuer , et quand même… Sérgio Conceição dit qu’il était son numéro 10, telle est la qualité du processus offensif, il met le ballon où il veut avec une grande facilité.» Son nom a déjà été cité dans un passé pas si lointain chez les cadors de Premier League. L’automne dernier, Manchester United a pensé à lui, contrarié par les performances d’André Onana. Ce jeudi, le Correio da Manhã évoque un intérêt de longue date de Chelsea.

Une clause à 75 M€ à Porto

Porto se tient prêt d’ailleurs à recevoir des appels. «Concernant Diogo, il est à féliciter. Vous avez dû être assaillis de messages pour le nouveau "São Diogo", plaisante dans A Bola André Villas-Boas, fraîchement élu à la tête du club. Il a brillé tout au long du match et lors des tirs au but. C’est l’un de nos plus grands atouts et nous n’avons aucun intérêt à nous en débarrasser. Nous voulons qu’il continue sous les couleurs du FC Porto et que ses performances continuent jusqu’à la fin de l’Euro.» La réalité économique est différente. Porto a besoin d’argent et doit même se mettre règle avec l’UEFA avant le 15 juillet sous peine d’être exclu des compétitions européennes. Il se dit qu’une vente de Francisco Conceição est privilégiée mais entre vouloir et pouvoir, il y a toujours une marge.