Manchester United tient déjà le remplaçant d’André Onana

Arrivé cet été à Manchester United contre 50 millions d’euros alors qu’il sortait d’une saison incroyable avec l’Inter Milan, André Onana (27 ans) est loin de convaincre pour le moment. De la fébrilité et des boulettes, même si ses derniers matches ont été un peu plus solides, le Camerounais est dans l’oeil du cyclone. Et il ne va pas falloir y rester très longtemps, car Manchester United a déjà une idée pour le remplacer si la situation dure trop longtemps. En effet, A Bola explique que le portier du FC Porto, Diogo Costa (24 ans), plaît toujours aux Red Devils.

Selon le média portugais, un émissaire du club anglais a été envoyé à Vizela dimanche dernier (victoire 2-0) pour renforcer le rapport déjà réalisé sur Diogo Costa. En effet, le gardien est apprécié depuis un moment par la formation anglaise. Une approche cet hiver ou en fin de saison pourrait avoir lieu si la situation ne s’arrange pas avec André Onana selon A Bola. Néanmoins, Porto ne compte pas se laisser faire avec son gardien sous contrat jusqu’en juin 2027 puisqu’il dispose d’une clause libératoire de 75 millions d’euros. Il faut aussi rappeler qu’un retour de David De Gea, toujours libre, a été évoqué la semaine dernière.