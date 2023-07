Torino : visite médicale dimanche pour Adrien Tameze

Le milieu français Adrien Tameze (29 ans) va changer d’air mais rester en Italie. Selon nos informations, le Torino a bouclé son arrivée en provenance du Hellas Vérone. L’ancien joueur de l’OGC Nice va parapher un contrat jusqu’en juin 2026 pour un salaire avoisinant les 2 millions d’euros. Le montant de la transaction avoisine les 4 millions.

Pour rappel, le contrat de Tameze avec les Gialloblú prenait fin dans un an, soit en juin 2024. La visite médicale est prévue demain à Turin dans la matinée et l’officialisation devrait tomber dans les prochaines heures. En parallèle, le Torino et le Hellas Vérone continuent de discuter autour d’un échange impliquant Josh Doig et Simone Verdi.

