LdC : Juninho rêve encore plus grand pour l'OL

L'OL a réalisé un nouvel exploit ce samedi. Les Gones se sont imposés 3 à 1 face à Manchester City en quart de finale de l'UEFA Champions League. Une victoire qui est celle de tout un groupe mais aussi d'un club qui a vécu une saison compliquée. Juninho, arrivé il y a un peu plus d'un an pour occuper le poste de directeur sportif, ne dira pas le contraire. Après ce match, l'ancien numéro 8 de l'OL a livré ses impressions sur OLTV.

«Ça c’est l’OL ! Le groupe depuis la reprise est incroyable. J’ai une grosse pensée pour les supporters. Il faut fêter cela en respectant les gestes barrières. On a réalisé quelques chose de grand mais ce n’est pas fini. Les garçons donnent tout à l’entraînement et ils en retirent les fruits aujourd’hui. Je suis très heureux car Moussa Dembélé est rentré et il a fait la différence. C’est encore la victoire de tout un groupe ! J’ai joué 8 ans cette compétition et je n’ai jamais réussi ce qu’ils viennent de faire ! C’est énorme ! Mercredi, il faut continuer ! » Rendez-vous donc mercredi face au Bayern Munich pour continuer à rêver !