Serie A : l'AC Milan s'impose à Vérone et reste dans la course au titre

Dans la course pour le titre en Serie A, l'AC Milan se déplaçait à Vérone, équipe en forme de ce championnat, pour le compte de la 26e journée. Malgré les absences de Bennacer, Calhanoglu, Theo Hernandez, Ibrahimovic, Mandzukic et Rebic, les Rossoneri trouvaient la faille avant la demi-heure de jeu, par Rade Krunic (0-1, 28e), auteur de son premier but en Serie A avec les Milanais. Dans le deuxième acte, c'est Diogo Dalot qui convertissait en or le ballon d'Alexis Saelemaekers (0-2, 50e). L'AC Milan revient à trois points de l'Inter, qui reçoit l'Atalanta demain soir (20h45).

Dans le même temps, on assistait à deux duels de bas de tableau. Entre la Fiorentina (16e) et Parme (19e) tout d'abord. Après avoir ouvert le score par Martinez Quarta (28e), les partenaires de Franck Ribéry, suspendu cet après-midi, se faisaient rejoindre sur penalty. Kucka ne tremblait pas (1-1, 31e). En quête d'un premier succès depuis 17 matches, les Parmesans se laissaient surprendre une deuxième fois par Nikola Milenkovic, qui redonnait l'avantage à la Viola (2-1, 42e), mais trouvaient ensuite les ressources pour égaliser grâce à Kurtic (2-2) et croyaient même l'emporter grâce à Valentin Mihaila (2-3, 90e). C'était sans compter sur un finish fou, et un but contre son camp de Iacoponi (3-3, 90e+4) qui offrait un partage équitable des points.

Les partenaires de Yann Karamoh voient revenir le 20e sur leurs talons. Sur sept défaites de rang, la lanterne rouge Crotone a profité de la venue du Torino, 18e et roi des nuls, pour mettre fin à la série. Les Calabrais ouvraient le score sur penalty (28e), mais Rolando Mandragora égalisait avant la pause (1-1, 45e). Le Nigérian Simy s'offrait un doublé avant que Reca ne porte le score à 3-1 pour Crotone. En toute fin de match, l'ancien Girondin et Niçois Adam Ounas terminait le travail (4-2, 90e+4). Le bas de classement de Serie A est particulièrement serré.

Les résultats des matches de 15h (26e journée)

Crotone 4 - 2 Torino : Simy (27e, s.p., 54e), Reca (80e), Ounas (90e+4) pour Crotone ; Mandragora (45e), Sanabria (84e) pour le Torino.

Fiorentina 3 - 3 Parme : Martinez Quarta (28e), Milenkovic (42e), Iacoponi (90e+4, c.s.c) pour la Fiorentina ; Kucka (31e, s.p.), Kurtic (72e), Mihaila (90e) pour Parme.

Hellas 0 - 2 AC Milan : Krunic (28e), Dalot (50e) pour Milan.