Ligue 1 : le classement des équipes les plus jeunes

Depuis plusieurs années, la Ligue 1 est connue pour être un championnat porté sur la jeunesse. Au fil des ans, la Ligue des Talents a sorti des pépites qui ont rayonné à travers l’Europe. C’est pourquoi la plupart des équipes de l’élite font confiance à la jeunesse et n’hésitent plus à faire confiance aux joueurs de leur centre de formation. C’est le cas de Toulouse cette saison comme l’a rapporté le CIES (l’observatoire du football) ce mercredi. Avec une moyenne de 24,16 ans sur les différents onze alignés par Carles Martinez Novell, le Téfécé est l’équipe la plus jeune de Ligue 1 et des cinq grands championnats.

Le Paris Saint-Germain, qui a misé sur un mercato basé sur de jeunes joueurs, dispose du deuxième onze moyen le plus jeune de la ligue (25,08). Avec la fuite de la plupart de ses jeunes talents, l’OL est désormais huitième avec une moyenne de 25,87 ans. De l’autre côté, l’Olympique de Marseille est l’équipe la plus vieille de Ligue 1. Avec une moyenne de 27,91 ans, les titulaires réguliers phocéens sont les plus âgés de l’élite.

Le classement complet (via le CIES) :

1 - Toulouse : 24,16 ans

2 - Paris Saint-Germain : 25,08

3 - Strasbourg: 25,22

4 - Monaco : 25,33

5 - Lille : 25,68

6 - Rennes : 25,77

7 - Lorient : 25,82

8 - Lyon : 25,87

9 - Nice : 26,35

10 - Reims : 26,37

11 - Metz : 26,38

12 - Le Havre : 26,43

13 - Nantes : 26,60

14 - Lens : 27,09

15 - Brest : 27,20

16 - Montpellier : 27,48

17 - Clermont : 27,85

18 - Marseille : 27,91