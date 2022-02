FIFA : une VAR low-cost à l'étude

Démocratisée depuis plus de cinq ans, l'assistance vidéo à l'arbitrage est maintenant utilisée dans la plupart des championnats et des compétitions. Cependant, cette révolution technologique a un coût très élevé. En Ligue 1, la société britannique Hawk-Eye facturerait son service à hauteur de six millions d'euros par saison.

La suite après cette publicité

En ce sens, la FIFA travaillerait actuellement sur une version à coût réduit du VAR, notamment pour les divisions inférieures. Contacté par L'Équipe, Adrien Baquet, manager de la société suisse Dartfish, aurait trouvé «un système dix fois moins cher avec un niveau de qualité restant élevé (...) on peut très bien utiliser le VAR sans diffuseur», explique-t-il. Un dispositif déjà essayé lors du match de National 1, Créteil-Le Mans, en janvier dernier.