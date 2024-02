Sergio Agüero envisage de sortir de sa retraite !

«J’ai pris la décision d’arrêter de jouer au football. C’est un moment extrêmement difficile mais je suis en paix avec cette décision. Ma santé personnelle reste le plus important». À travers ces mots, Sergio Agüero tirait un trait sur plus de quinze ans de carrière au plus haut niveau. Un énorme coup dur pour l’avant-centre qui, à l’âge de 33 ans, avait pris la décision de quitter librement Manchester City pour s’offrir un dernier challenge au FC Barcelone. La terrible conséquence d’un malaise cardiaque contracté par l’ex-international argentin en plein match contre Alavés, le 30 octobre 2021.

Depuis l’annonce de sa retraite professionnelle, le natif de Buenos Aires avait pris la décision de se consacrer à différents projets audiovisuels en collaboration avec Disney + et ESPN. Dans la foulée, l’Argentin avait été même autorisé à rechausser les crampons pour participer à la King’s League, une compétition regroupant 12 équipes et créée par son ex-partenaire au Barça, Gérard Piqué avant de se tourner vers le streaming. Mais un peu moins de deux ans et demi après sa retraite, Kun Agüero pourrait signer un retour inattendu sur les terrains de football.

Vers un retour aux sources pour Sergio Agüero ?

Sur sa chaîne Twitch, l’Argentin aux 101 sélections avec l’Albiceleste (41 buts) a surpris tout son monde en dévoilant en direct un échange avec son cardiologue l’informant qu’il pouvait à nouveau jouer au football. «De la façon dont ça s’est passé jusqu’à présent, jouer pendant cette période ne sera pas un problème. Logiquement, il faut faire les études qui correspondent déjà et vous faire courir comme si c’était le jeu. Il faut être bien préparé, mais être prêt parce qu’il y a de l’espoir. Bref, c’est possible. Oui, c’est possible», a déclaré le médecin d’Agüero. Immédiatement, cette nouvelle a suscité un profond enthousiasme chez les fans argentins.

Dès lors, ces derniers se sont empressés de relayer les propos tenus par l’entraîneur du CA Independiente (son club formateur), Carlos Tevez, évoquant dernièrement la possibilité de le voir rejoindre son écurie. «Qui ne voudrait pas avoir le Kun ? Je l’ai eu comme coéquipier, et maintenant, en tant qu’entraîneur, il serait le bienvenu ici. Même si c’est 10 ou 15 minutes, nous l’aurons. Il va falloir demander le 10 à Toloza, mais évidemment oui. Comment ne pas l’appeler pour qu’il soit avec nous ? Ce serait formidable», concédait El Apache. Une information à prendre avec des pincettes ? Après presque trois ans d’inactivité, il est difficile d’imaginer le "Kun", désormais équipé d’un pacemaker, qui devra retrouver une certaine forme physique pour répondre aux attentes du haut niveau. Néanmoins, cette déclaration montre qu’il est loin d’en avoir terminé avec le monde du ballon rond.