Mercato Bordeaux : la mise au point du représentant de Mbaye Niang

Le mercato a fermé ses portes le 31 août mais il reste encore la possibilité aux clubs de Ligue 1 de recruter des joueurs libres ou un joker. C'est le cas des Girondins de Bordeaux qui cherchent activement un numéro 9 depuis l'échec de l'arrivée de Mostafa Mohamed en provenance du Zamalek (Égypte) lors des dernières heures de la fin du mercato. Bordeaux a donc tenté plusieurs pistes parmi lesquelles Habib Diallo (Strasbourg) et Islam Slimani (OL), en vain. Mais la piste la plus chaude actuellement mène actuellement à Mbaye Niang.

Contrairement à ce qu'indiquent de nombreux médias, l'attaquant du stade Rennais est encore très loin de la Gironde. Comme indiqué par nos soins ces dernières heures, le dossier est complexe. Le représentant du joueur Badou Sambagué a d'ailleurs tenu à faire une sérieuse mise au point quant à l'avenir de son protégé. «Il n'existe aucun accord entre Mbaye Niang et Bordeaux et entre le Stade Rennais et les Girondins. Nous discutons avec Admar Lopes avec qui j'entretiens de bons rapports. Vu le contexte girondin, Mbaye est prêt à aider le club et faire des efforts financiers. On va essayer de finaliser le dossier, mais si nous ne parvenons pas à un accord, il sera à la disposition du Stade Rennais, où il dispose d'un contrat jusque juin 2023». Pour rappel, Bruno Genesio apprécie le profil du joueur et semble déjà prêt à le réintégrer dans le groupe pro en cas d'échec du transfert en Gironde de l'ancien joueur de l'AC Milan.