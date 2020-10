Inter : la mise au point d'Antonio Conte sur l'utilisation de Christian Eriksen

Arrivé en provenance de Tottenham lors du dernier mercato hivernal, Christian Eriksen a du mal à se faire une réelle place dans le XI de départ d'Antonio Conte. Après une deuxième partie de saison 2019/20 compliquée, le milieu de terrain danois a pour le moment fait 5 apparitions toutes compétitions confondues dans l'exercice en cours. Samedi soir contre le Genoa (2-0), l'entraîneur italien l'a d'ailleurs titularisé avant de le remplacer à l'heure de jeu. Une situation qui a légèrement interpellé les journalistes sur place, qui ont posé une question à Conte sur le joueur de 28 ans. Et l'ancien technicien de Chelsea a été clair.

«Nous sommes trop focalisés sur ce point. Il fait partie de l'équipe : s'il mérite de jouer, il joue sinon il ne le fait pas. Il a certaines caractéristiques et j'essaie de le mettre dans les meilleures conditions. Cela me dérange de devoir parler de lui tout le temps et peut-être pas des autres joueurs qui étaient sur le banc et n'ont joué que dix minutes. Ce n'est pas un problème pour nous, espérons que ce le soit pour nos adversaires. C'est un garçon positif, nous essayons de l'aider à grandir en intensité et il y met beaucoup de volonté et d'abnégation. Mais on ne peut pas passer d'un match discret à un échec, ce n'est pas juste pour le joueur, pour l'Inter et pour moi en tant qu'entraîneur», a lâché Antonio Conte.